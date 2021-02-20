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В Сочи произошел пожар в гостинице

Пожар произошел в гостинице «Ювента» в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. На данный момент пожар локализован на площади 600 кв. м. По предварительным данным, жертв пострадавших нет.

«В 7:19 поступило сообщение о пожаре в номере гостиницы "Ювента", расположенной по адресу: Сочи, Адлерский район, улица 8 Марта. Площадь пожара составляет 600 кв. м. Проводится эвакуация постояльцев»,— сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло в номере на седьмом этаже на площади 150 кв. м. За двенадцать минут огонь распространился, площадь пожара увеличилась до 600 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

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