В Петербурге пятый день подряд растет число госпитализированных с COVID-19

В Петербурге пятый день подряд регистрируется умеренный рост суточных госпитализаций взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями. Об этом говорится в информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

В документе указывается, что рост с начала недели происходит, в основном, за счет госпитализации пациентов от 70 лет и старше, имеющих хронические заболевания. При этом только вакцинация является надежной мерой от распространения вируса.

В Петербурге для пациентов с COVID-19 развернуто 9273 койки, свободны почти 43%.

Напомним, что накануне первый заместитель комитета по здравоохранению города Андрей Сарана заявил, что за последнюю неделю количество госпитализированных больных с COVID-19 в Петербурге увеличилось на 2,5%.