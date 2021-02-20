В Томской области более тысячи коек перепрофилировали обратно для оказания плановой медпомощи

Власти Томской области в связи со снижением числа заражений COVID-19 вернули 1 345 койко-мест для оказания плановой медпомощи, которые ранее были подготовлены для лечения больных коронавирусом. Как уточняет пресс-служба правительства региона, всего в области развернуто 1 465 инфекционных коек, из которых свободны 467.

«По поручению губернатора вернувшиеся для оказания плановой помощи больничные места остаются в резервном фонде. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, у нас накоплен запас лекарств, средств индивидуальной защиты, а главное — опыт развертывания стационаров в кратчайшие сроки»,— сказал начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

К плановой работе вернулись МЧС «Строитель», больницы Томска №2 и №3. Помощь больным с COVID-19 продолжают оказывать в респираторных госпиталях Томска на базе МЧС МСЧ №2, областной клинической больницы, БСМП и др.

По данным оперштаба, всего на территории области выявлено 27 744 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 27 607 человек.

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Юлия Сасевич