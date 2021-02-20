На Крымском мосту полностью возобновилось движение транспорта

Все ограничения, наложенные из-за сильного снегопада на движение по Крымскому мосту, сняты, сообщила пресс-служба федерального казенного учреждения (ФКУ) «Упрдор Тамань» (мост находится в управлении ФКУ). Сейчас мост работает в штатном режиме.

«20 февраля в 6:00 мск сняты ограничения для движение легкового транспорта. Движение для грузового транспорта возобновлено в 6:30 мск. Также дорожные службы обеспечили проезд на протяжении всей трассы "Таврида"»,— сказал представитель «Упрдор Тамань» (цитата по «Интерфаксу»).

Дорожное покрытие на мосту отчищено от снега, сейчас идет противогололедная обработка.

«Для возобновления движения работают 50 единиц дорожной техники. Израсходовано более 700 тонн противогололедных материалов. Работы продолжаются в круглосуточном режиме»,— уточнили в ФКУ.

Движение по мосту в обоих направлениях перекрыли накануне утром, 19 февраля. Это первый подобный случай за историю существования моста между полуостровом и материком. После закрытия автомобильного движения через Крымский мост сотрудники ГИБДД перенаправили транспортные потоки по другим маршрутам. Причиной стал сильный снег: в регионе за ночь выпала почти месячная норма осадков.

О перекрытии моста — в материале “Ъ” «Крымский мост занесло снегом».