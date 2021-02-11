Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 марта

Россияне с 1 марта смогут оформить туристические визы на Кипр, сообщил представитель Минтуризма страны Димитрис Димитриу. Он уточнил, что оформить ее можно будет онлайн. Карантина после прибытия не будет.

«Поскольку 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран, в том числе из России, то республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян. Оформить ее можно онлайн. Кроме того, Кипр отменяет карантин для всех прибывающих иностранцев»,— рассказал господин Димитриу в интервью «Интерфаксу».

Страны, из которых прибывают туристы, будут разделены на три категории:

«красная» — понадобится ПЦР-тест на коронавирус для въезда (не ранее чем за 72 часа до поездки), еще один нужно будет сделать после прибытия;

— понадобится ПЦР-тест на коронавирус для въезда (не ранее чем за 72 часа до поездки), еще один нужно будет сделать после прибытия; «оранжевая» — требуется только тест для въезда;

— требуется только тест для въезда; «зеленая категория» — тесты не нужны.

К какой категории относится Россия, в материале не уточняется. Тесты туристам придется оплачивать за свой счет. Однако власти проводят выборочное тестирование пассажиров, оно бесплатно. Если у человека выявили коронавирус, его отправят на лечение. Расходы на проживание, еду и лекарства возьмет на себя правительство.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на Кипре зарегистрировано 32 тыс. случаев заражения коронавирусом. За время пандемии умерли 217 человек, выздоровели более 2 тыс.