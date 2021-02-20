Росздравнадзор будет проверять объем и ассортимент жизненно необходимых лекарств

Минздрав России предложил Росздравнадзору проводить мониторинг объема и ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке сказано, что положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения дополнится пунктом, по которому «Росздравнадзором будет проводиться мониторинг объема лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, находящихся в обращении, и его соответствия имеющейся потребности».

Потребность в лекарствах будут определять с учетом данных системы мониторинга сведений о выводе препаратов из гражданского оборота за шесть месяцев до даты определения потребности в лекарстве.