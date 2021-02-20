Для спасения Вани Шатилина не хватает 889 825 руб.

Исполняющая обязанности заведующей отделением иммунологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Юлия Родина (Москва): «У Вани редкое врожденное заболевание: первичный иммунодефицит, синдром Вискотта—Олдрича. Из-за критически низкого уровня тромбоцитов ребенок может погибнуть от кровотечений, в том числе от кровоизлияния в мозг. Большую опасность представляют и инфекционные осложнения, есть риск развития онкологического заболевания. Единственный шанс на излечение — пересадка костного мозга. Донором для Вани станет родная сестра. При подготовке к трансплантации ребенку требуется препарат мозобаил, который позволяет улучшить прогноз приживления донорских клеток. Также в период восстановления необходимы препараты для иммуносупрессивной и противоинфекционной терапии. К сожалению, эти лекарства в отделении отсутствуют».

Стоимость лекарств 923 825 руб. Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 889 825 руб.

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