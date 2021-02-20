В администрацию округа Щукино пришли с обыском

19 февраля сотрудники правоохранительных органов провели обыск в муниципальном совете столичного округа Щукино. По информации муниципального депутата района Анастасии Брюхановой (выдвинута от «Городских проектов»), обыск проводило главное следственное управление СКР в рамках уголовного дела о мошенничестве. Директор «Городских проектов» Максим Кац и глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин предположили, что обыски связаны с намерением главы округа Андрея Гребенника выдвинуться в Госдуму от КПРФ.

Андрей Гребенник сообщил РБК, что следствие проводит обыски не у депутатов, а в администрации муниципалитета. По его словам, руководитель администрации округа задержан и находится в московском СК.

В пресс-службе прокуратуры “Ъ” подтвердили, что в результате проверки закупок округа Щукино Хорошевская межрайонная прокуратура Москвы выявила признаки мошенничества. По версии надзорного ведомства, несколько сотрудников администрации муниципалитета и совета депутатов «разработали преступный план по хищению денежных средств», заключили контракт на закупку услуг автотранспорта и услуг по уборке и ремонту спортплощадок с подконтрольными лицами. В результате реализации схемы не названные прокуратурой подозреваемые нанесли округу ущерб в 6 млн руб., говорится в сообщении надзорного ведомства. «По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)»,— добавили в прокуратуре.

Отметим, что 14 сентября этого года в Щукино пройдут перевыборы совета депутатов, а господин Гребенник и госпожа Брюханова уже заявили о намерении баллотироваться в Госдуму. Предыдущие выборы в Щукино прошли в 2016 году — 8 из 15 мест на них получили представители оппозиции и независимые депутаты, оставив единороссов в меньшинстве. В следующем году оппозиция повторила этот успех в других столичных муниципальных собраниях.

Кира Дюрягина