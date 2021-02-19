Ватикан ожидает дефицита бюджета в €47,3 млн из-за пандемии

Сегодня Ватикан в рамках кампании по повышению наглядности и прозрачности экономической ситуации государства обнародовал бюджет на 2021 год, который был одобрен папой Франциском и Советом по экономике, комиссией независимых экспертов, курирующих финансы Ватикана. Как сообщается в пресс-релизе, «при общих доходах €260,4 млн и издержках €310,1 млн Святой престол ожидает в 2021 году дефицита в €49,7 млн, бюджет значительно пострадал от экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19».

Как следует из отчетности, регулярные пожертвования принесли Святому престолу €47,3 млн, из них €17 млн пошли на гранты. Если не учитывать в сумме общих доходов эти регулярные пожертвования, дефицит бюджета возрастает до €80 млн. Операционная выручка Ватикана в прошлом году упала на 21% — отчасти потому, что Музеи Ватикана значительную часть года не работали. Всего в 2020 году в Музеях Ватикана побывали 1,3 млн посетителей, тогда как обычно эта цифра достигает 7 млн.

Алена Миклашевская