Мадуро поблагодарил Путина за поставки вакцин в Венесуэлу

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Венесуэлы Николасом Мадурой, сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры стран уделили особое внимание сотрудничеству в борьбе с пандемией коронавируса.

«Николас Мадуро поблагодарил за начавшиеся в феврале поставки в Венесуэлу российской вакцины "Спутник V"»,— сообщила пресс-служба президента России.

Обсуждались и другие «актуальные вопросы развития российско-венесуэльских отношений стратегического партнерства». В частности, господин Мадуро рассказад о ситуации в Венесуле, «в том числе в контексте оказываемого на Венесуэлу внешнего давления». «Президент России выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета страны»,— говорится в сообщении Кремля.

По чьей инициативе состоялся разговор, не уточняется.

Сегодня, 19 февраля, в Венесуэле началась вакцинация российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Минздрав Венесуэлы зарегистрировал этот препарат 13 января. В феврале в страну доставили партию из 100 тыс. доз вакцины, всего планируется поставить 10 млн доз. Кроме того, Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили соглашение о производстве вакцины в стране.

Также для Венесуэлы зарезервировано от 1,4 до 2,4 млн доз вакцины AstraZeneca.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии выявили более 134,8 тыс. зараженных COVID-19, умерло более 1,3 тыс. человек.