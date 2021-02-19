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В Петербурге выявлены махинации со средствами, выделенными на борьбу с COVID-19

Росфинмониторинг выявил финансовые махинации с бюджетными средствами, выделенными на борьбу с коронавирусом. Как заявил глава ведомства Юрий Чиханчин во время доклада президенту РФ Владимиру Путину, в Иркутской области раскрыто финансовое преступление, в ходе которого были похищены 30 млн рублей.

Господин Чиханчин добавил, что «такая же примерно работа в Санкт-Петербурге - это строительство и переоборудование медицинских центров, там аффилированность проявилась, сейчас с Генеральной прокуратурой разбираемся»,— цитирует его слова пресс-служба администрации президента.

Глава Росфинмониторинга пояснил, что совместно с ЦБ РФ были выработаны критерии оценки и код для сообщений о том, что есть подозрительные операции с подобными средствами.

Напомним, что бюджетные расходы на борьбу с пандемией в Петербурге в прошлом году превысили 110 млрд рублей. В частности, на строительство нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн потратили 3,2 млрд рублей, на переоборудование корпусов «Ленэкспо» —1,5 млрд рублей. Оснащение больниц под прием пациентов с коронавирусом потребовало 5,4 млрд рублей.

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