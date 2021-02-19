«Придется развиваться с опорой на собственные силы»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что ЕС и США не пойдут дальше «по дороге санкционного давления» на Россию. Главы МИД стран ЕС 22 февраля обсудят очередной пакет рестрикций в связи с делом Алексея Навального. По данным источников агентств Reuters и Bloomberg, санкции будут персональными, однако, скорее всего, затронут лишь чиновников, а не крупный бизнес. Тем временем появились обнадеживающие новости для «Северного потока-2». Газопровод, скорее всего, будет достроен. США, по данным СМИ, решили не наказывать санкциями немецких участников проекта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что дальнейшее партнерство России и Запада оказывается под большим вопросом.

Заметно, что Америка пока не знает, как быть с «Северным потоком-2». Каким бы плохим ни был Дональд Трамп, в его поступках имелось большое рациональное зерно. С одной стороны, он лоббировал интересы национальных компаний, соответственно, рабочие места и прибыль, а с другой — сдерживал российскую энергетическую экспансию — читай амбиции и претензии на региональное лидерство, ну и, заботился об Украине. Что касается Германии, ее Трамп уличил в непоследовательности. Действительно, позиция более чем странная: одной рукой вводить санкции за притеснение Украины, а другой забирать у нее валютную выручку и политические дивиденды.

Джо Байден оказался в сложном положении. Он обещал повернуться лицом к своим европейским союзникам. Однако желательно это делать не в ущерб национальным интересам США. Есть энергетическое лобби, глобальная конкуренция, опять же родная для Байдена Украина, которая намерена чуть ли не жизнь положить на борьбу с «Северным потоком-2». Так что президент Соединенных Штатов, можно сказать, столкнулся с неприятной дилеммой. Вокруг проекта сложился целый ком противоречий, разрешить который представляется совсем не простым делом.

В итоге, видимо, принято некое промежуточное решение — пусть трубопровод достроят, а дальше посмотрим. Нельзя же оставлять дорогостоящие трубы гнить в морских пучинах. О российских интересах никто, конечно же, не думает. В Москве это понимают, и заметно, что уже не испытывают оптимизма относительно светлого будущего трубопровода. Отсюда и заявление Владимира Путина, о том, что Западу нужно финансировать их проект под названием «Украина». А деньги где брать? У России же.

В этой связи можно рискнуть предположить, что с окупаемостью «Северного потока-2» могут возникнуть большие сложности.

Тем более Ангела Меркель уходит, и в самой Германии число противников газопровода только множиться.

Кроме того, с высокой долей вероятности можно предположить, что партнеры ни за что не допустят потерю Украиной статуса транзитной державы. Иными словами, то, ради чего все это затевалось, оказывается под вопросом. И это тоже удар по престижу. Конечно, битва еще не проиграна окончательно, однако шансы на победу тают с каждым днем. «Северный поток-2» пал жертвой большой политики: не просчитали политические риски. Теперь что касается проблемы санкций в целом и того, что готовит ЕС по делу Навального.

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В СМИ появились утечки, исходя из этого можно сделать вывод, что ничего страшного вроде бы не произойдет. Однако то, что происходит с «Северным потоком-2», это прямая иллюстрация того, как негативное отношение к России приводит к серьезным материальным и политическим последствиям. К тому же с высокой долей вероятности это последний крупный проект с западными партнерами. Дальше, видимо, придется развиваться с опорой на собственные силы.