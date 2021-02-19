Hyundai назвала стоимость обновленного Santa Fe для России

Компания Hyundai назвала стоимость обновленного кроссовера Santa Fe для российского рынка.

В России появится автомобиль с бензиновыми моторами — 180-сильным атмосферным 2,5-литровым с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и 249-сильным 3,5-литровым V6 с 8-ступенчатым «автоматом» — и 200-сильным 2,2-литровым турбодизелем с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Новая модель сертифицирована с передним и полным приводом.

Hyundai Santa Fe предложат в комплектациях Family (от 2,4 млн руб.), Lifestyle (от 2,6 млн руб. с бензиновым и от 2,7 млн руб. с дизельным мотором), Prestige (от 2,8 млн руб. с бензиновым и от 2,9 млн руб. с дизельным мотором) и High-Tech (от 3,2 млн руб. с бензиновым и дизельным моторами).

Напомним, премьера нового Hyundai Santa Fe состоялась летом 2020 года.