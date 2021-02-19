В Египте туристический автобус с шестью россиянами попал в ДТП

На Синайском полуострове Египта туристический автобус с шестью россиянами попал в аварию. Никто из них не получил серьезных травм, сообщили в посольстве РФ в Каире.

«По имеющейся на данной момент информации, в результате произошедшей 19 февраля аварии с туристическим автобусом, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Каир, никто из находившихся в нем шести граждан России серьезно не пострадал»,— сообщило российское посольство в Facebook.

Дипломатическое ведомство уточнило, что попавшим в ДТП пассажирам оказали необходимую медпомощь, в том числе рентгенологические исследования. «В настоящее время они находятся на пути обратно в свои отели»,— указало посольство.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко написал в Twitter, что в аварии пострадали три украинца.