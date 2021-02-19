В Ярославле перестроят под ковид-госпиталь корпус инфекционной больницы

В Ярославле планируется перестроить под лечение больных коронавирусом одно из зданий областной инфекционной больницы, которое сейчас не используется, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Правительство области по этому поводу провело необходимые консультации с министерством здравоохранения России.

Ранее депутат областной думы Елена Кузнецова сообщила о том, что получила ответ из Минздрава, в котором говорится, что из региона не направлялся пакет документов по поводу строительства госпиталя для лечения больных коронавирусом.

Заместитель председателя правительства региона, курирующий вопросы здравоохранения Анатолий Гулин подтвердил свое сообщение, сделанное еще в октябре 2020 года, что правительство области направляло в Минздрав письмо о строительстве некапитального модульного здания инфекционного отделения, на проспекте Октября, 54.

«После рассмотрения вопроса в Минздраве России, была достигнута договоренность о капитальном ремонте существующего основного корпуса инфекционной клинической больницы, которое сейчас не используется, и открытии коек в этом здании. Здание будет приведено к нормативному состоянию в соответствии с современными требованиями. В данный момент готовится проектно-сметная документация»,— рассказал господин Гулин.

По его словам, в настоящее время в регионе стабильная эпидемиологическая ситуация. Происходит постепенное сокращение коек, перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19, здравоохранение постепенно переходит в плановый режим работы. На данный момент уже произошло сокращение более 1,3 тыс. коек. Зампред правительства области отметил, что число пациентов, которых госпитализируют на ковидные койки меньше числа тех, кого выписывают.

«Мы видим, что потребность в койках под прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией сокращается. На прошлой неделе начало работу отремонтированное инфекционное отделение в Переславле-Залесском. Таким образом, корпус ИКБ после проведения капитального ремонта закроет потребность в инфекционных койках в регионе»,— уточнил Анатолий Гулин.

Дарья Сабаева