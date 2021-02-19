Минздрав не получал из Ярославля документы о строительстве ковид-центра

Из Ярославской области в министерство здравоохранения России не поступал пакет документов по поводу строительства в Ярославле госпиталя для лечения больных COVID-19, сообщила на своей странице в facebook депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова.

Она напомнила, что еще осенью направляла письмо с просьбой о строительстве ковид-госпиталя в Ярославле в адрес руководства области и получичла ответ, что региональные власти направили в Минздрав РФ пакет документов по поводу строительства в Ярославле инфекционного отделения.

Госпожа Кузнецова рассказала, что 20 января она направила свой запрос председателю правительства России Михаилу Мишустину для того, чтобы выяснить, на каком этапе рассмотрения находятся документы, отправленные в адрес Минздрава РФ региональным правительством. По словам депутата, в полученном из Минздрава ответе говорится, что они не получали из области документы о строительстве ковид-больницы. На своей странице она опубликовала сканы страниц полученного ответа.

«Сегодня получила ответ от Министерства здравоохранения Российской Федерации. Из ответа следует, что на 8 февраля 2021 года никакой пакет документов от правительства Ярославской области к ним не поступал. Более того, Минздравом в ноябре 2020 года в правительство области направлялись два письма (3 и 13 ноября) о необходимости представления полного комплекта обосновывающих материалов»,— написала Елена Кузнецова.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что 6 октября 2020 года Елена Кузнецова обратилась к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой рассмотреть возможность строительства в регионе ковид-центра. 16 октября депутату ответил заместитель председателя правительства Ярославской области, курирующий вопросы здравоохранения Анатолий Гулин.

«Запланировано строительство некапитального двухэтажного модульного здания инфекционного отделения с инженерными коммуникациями на 200 коек по адресу: город Ярославль, проспект Октября, 54. Объем средств, необходимых для строительства объекта и оснащения его медицинским оборудованием, составляет 635 млн руб. В целях получения бюджетных ассигнований на строительство объекта в адрес Минздрава направлен комплект документов», — говорилось в письме заместителя председателя правительства.

В правительстве региона пока не комментируют данную ситуацию.

Дарья Сабаева