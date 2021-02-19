Жительница Екатеринбурга выиграла иск к полиции за незаконное задержание на одиночном пикете

Ленинский районный суд Екатеринбурга присудил активистке Екатерине Сурсяковой компенсацию в размере 12,7 тыс. руб. за незаконное задержание на одиночном пикете в поддержку Хабаровска, сообщил адвокат подсудимой Андрей Щукин на своей странице в Facebook. Суд постановил выплатить госпоже Сурсяковой 5 тыс. руб. компенсации морального вреда и 7,7 тыс. руб. компенсации судебных издержек.

Напомним, летом полиция составила на Екатерину Сурсякову протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения собрания») за участие в акции в поддержку жителей Хабаровска, которые выходили на несанкционированные митинги после ареста экс-губернатора края Сергея Фургала. Позднее Ленинский райсуд Екатеринбурга оправдал госпожу Сурсякову. По словам ее адвоката, сотрудники полиции прежде, чем составлять протокол, были обязаны предупредить женщину об ответственности участия в несанкционированном митинге.

«Дальше мы дождались вступления оправдательного постановления в законную силу и подали иск о компенсации морального вреда. Хотели взыскать судебные издержки, в том числе, и с министерства общественной безопасности (МОБ), сотрудники которого присутствовали на рассмотрении дела и давали показания, противоречащие реальным фактам и видеозаписи с места событий, однако суд признал МОБ ненадлежащим ответчиком»,— рассказал господин Щукин «Новой газете».

Михаил Мананников