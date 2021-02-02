На Афипском НПЗ стартовали общественные обсуждения В ООО «Афипский НПЗ» (управляется АО «ФортеИнвест» Саида Гуцериева, входит в группу «САФМАР») с широким участием общественности проведено первое публичное слушание по проектной документации запланированного к строительству нового объекта заводской инфраструктуры.

Напомним, что осенью 2019 года предприятие приступило к активной фазе модернизации, основным объектом которой является комплекс гидрокрекинга.

После завершения технологической модернизации на предприятии существенно изменятся производственные возможности по глубокой переработке нефти и по выпуску товарной продукции. Пуск комплекса гидрокрекинга позволит производить экологически чистые нефтепродукты в соответствии с самым жестким современным экологическим стандартом Класс 5 с содержанием серы менее 10 мг/кг.

В рамках модернизации, в частности, предполагается демонтаж устаревшего оборудования и строительство новых объектов цеха резервуарных парков, перекачек и коммуникаций (ЦРПП и К).

Так, будет демонтирована морально устаревшая эстакада налива нефтепродуктов в железнодорожные цистерны. Вместо нее будет построена новая, оборудованная современным герметичным наливом нефтепродуктов и блоком улавливания и рекуперации паров. Это позволит минимизировать выбросы паров углеводородов при наливе нефтепродуктов.

Кроме того, будут построены современные резервуары, оснащенные плавающими понтонами, которые исключают попадание паров нефтепродуктов в атмосферу за счет «дыхания» резервуаров при процедурах заполнения и опорожнения. Новые насосные станции планируется оснастить двойными торцевыми уплотнениями в соответствии с современными нормами промышленной и экологической безопасности, что также исключит пропуск нефтепродуктов при перекачке и сделает невозможным их попадание в сточные воды и атмосферу.

В соответствии с требованиями федерального законодательства, ООО «Афипский НПЗ» инициировал организацию общественных обсуждений технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации по объектам развития ЦРПП и К.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, мероприятие прошло на платформе «Web-конференции» компании «Ростелеком». Онлайн-формат не помешал представителям общественности высказать свое мнение относительно перспектив развития завода и задать интересующие вопросы.

В обсуждении также приняли участие руководители Северского района Краснодарского края, где расположено предприятие, Афипского НПЗ и подрядных проектных организаций.

Слушания прошли конструктивно. Представители общественности получили ответы на все заданные вопросы и внесли ряд предложений, часть которых найдет отражение в проектной документации.

Отметим, что состоявшиеся общественные слушания — первые в большой череде таких мероприятий. В рамках модернизации на Афипском НПЗ запланировано строительство целого ряда объектов, проекты которых, в соответствии с требованиями федерального законодательства, будут обсуждаться публично.