Налог проявляет недвижимость

Власти Ижевска обещают местным предпринимателям вынести на уровень региона обсуждение возможности снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Предприниматели вновь сообщили о проблемах в развитии бизнеса из-за существенного повышения кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков. По их словам, инвестировать в выкупленные на торгах у муниципалитета объекты и реновацию зданий города теперь нерентабельно. Эксперты отмечают, что направление недвижимости сегодня для многих стало непривлекательным, и это может привести к торможению строительной отрасли, которая уже ощущает падение спроса на коммерческую недвижимость.



Возможность снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес власти Ижевска обсудили на этой неделе на встрече с предпринимателями. Как отметил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте», с одной стороны, бизнесу в условиях пандемии непросто оставаться на плаву и развиваться. С другой — налоги, которые платят предприниматели, позволяют содержать дороги, строить тротуары, ремонтировать детские сады и школы.

«Предприниматели уверены, что детального анализа и корректировки требуют методика государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и некоторые виды налогов. В Ижевске сейчас установлена одна из самых низких в ПФО дифференцированная ставка налога на имущество физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нам, безусловно, необходимо способствовать развитию малого и среднего бизнеса в столице Удмуртии, от этого зависит наполняемость городского бюджета. Договорились продолжить обсуждение этого вопроса на региональном уровне»,— подчеркнул господин Бекмеметьев.

Председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев тоже отметил, что поднятые предпринимателями вопросы должны решаться на уровне региона. «Несмотря на то что большинство вопросов бизнеса связаны с республиканскими или федеральными полномочиями, мы договорились с предпринимателями Ижевска сформировать рабочую группу при городской думе. Среди наших депутатов много предпринимателей с высоким уровнем экспертности в вопросах развития бизнеса. Договорились глубже изучить практики регионов, где есть хорошие примеры, когда снижение налогового бремени предупреждало банкротство предприятий, сокращение рабочих мест»,— отметил господин Губаев.

По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Удмуртии Александра Прасолова, претензия представителей бизнеса по кадастровой стоимости объектов делится на несколько составляющих: установление стоимости существенно выше рыночной, высокая налоговая ставка, отсутствие освобождения от налога на имущество при вхождении в специальный перечень объектов.

«Некоторые сейчас начинают заниматься ценными бумагами, направление недвижимости становится непривлекательным. Как следствие это может привести к торможению строительной отрасли, а это один из локомотивов экономики. Один из депутатов, который близок к строительной отрасли отметил, что действительно строители сейчас ощущают падение спроса на коммерческую недвижимость. Это вызывает у них серьезное беспокойство»,— пояснил господин Прасолов.

Управляющий ТРК «Петровский», «Сигма» и «Кит» Сергей Жданов отметил, что сегодня нет четких правил, по которым понятны параметры оценки объектов. «Мы общаемся между собственниками, два похожих здания имеют разную кадастровую стоимость. Как ее присваивали, я не знаю, и никто на это ответить не может. Нет точного калькулятора, который формирует эту стоимость. Сейчас единственный вариант ее изменить — обратиться в суд. Мы эту процедуру проходим. Мы идем в суд, опираясь на стоимость соседнего объекта, похожего на наш, но он более новый. Поэтому наш должен стоить дешевле. Объекты находятся в радиусе 1 км. Мы пытаемся свою стоимость привести ближе к их»,— рассказал господин Жданов.

Предприниматель и ресторатор Константин Котов считает, что рыночные ситуации, когда завышена кадастровая цена на имущество или на землю необходимо рассматривать более предметно. «Мы сталкивались с этой проблемой, через комиссию проходили, когда-то успешно, когда-то нет, но она должна быть более лояльна к предпринимателям. Рыночная ситуация меняется и в последний год коронакризисный имущество практически не продается, его очень сложно сдать, а налоги приходится платить, даже если имущество стоит пустое и ты не можешь его сдать в аренду. Нужно привести в порядок систему по определению кадастровой стоимости»,— отметил господин Котов.

Индивидуальный предприниматель Алексей Грязнов во время встречи предложил ввести на несколько лет заморозку кадастровой цены объектов, которые десятилетиями не ремонтировались, в том числе, подвальных помещений для того, чтобы инвесторы могли окупить свои вложения. «Я с коллегами приобретал в свое время у города помещения на торгах с определенной кадастровой стоимостью, которую город назначал. Сделали ремонт за свой счет, поменяли общедомовые коммуникации, не собирая с жильцов деньги. Сейчас нам подняли кадастровую стоимость в 94 раза, соответственно, налог на имущество тоже увеличился в 94 раза. До этого не было налога на этот объект, а в этом году он вошел в перечень налогооблагаемых. Раньше в этот перечень входили только крупные объекты, а сейчас маленькие помещения тоже включили. Таких объектов у нас, к сожалению, несколько, мы вынуждены порядка 10 объектов вести в суд, чтобы обжаловать кадастровую оценку. Продать эти объекты у нас не получается даже со значительным дисконтом от нынешней кадастровой оценки»,— говорит предприниматель.

Также он поддержал сохранение минимальных ставок на недвижимость, исключение недвижимости малого бизнеса из перечня налогооблагаемых, остановку роста налоговой процентной ставки. Помимо этого он предложил создать рыночный механизм кадастровой оценки и ввести ответственность организаций, которые производят оценку помещений. «Я предлагаю создать формат договора, в котором можно, например, то же управление имущественных отношений загрузить реализацией тех объектов, которые предприниматели считают завышенными по кадастровой оценке. То есть управление имущественных отношений заключает договор с предпринимателем, за определенный процент выставляет объект на продажу. Если цена существенно упадет, и никто не купит этот объект, пусть чиновники снижают кадастровую оценку. Этот механизм можно прописать и масштабировать в другие регионы. Он позволит определить справедливую цену»,— отметил Алексей Грязнов.

Он рассказал, что является совладельцем Центрального универмага в Ижевске, но бизнес большинства собственников ЦУМа не окупается из-за низкой арендной ставки, высоких коммунальных платежей и налогов. «Я мог вложиться в это здание, сделать из него конфетку. Но с такой высокой кадастровой оценкой и непредсказуемостью ее размера убивается инвестиционная привлекательность города и региона в целом. Раньше я привлекал и вкладывал сотни миллионов рублей в недвижимость Удмуртии, у меня несколько крупных объектов по Ижевску. Я создавал бизнесы, делал ремонты, реконструировал объекты, сдавал их в аренду, либо продавал. В этом году мы приняли решение, что инвестировать в реновацию, в город, в республику мы не будем. Это невыгодно»,— говорит Алексей Грязнов.

Оксана Мымрина