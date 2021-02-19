Минюст предложил завести реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Минюст подготовил проект указа президента, наделяющий ведомство полномочиями по ведению реестра незарегистрированных общественных объединений (НЗО), признанных иноагентами. Кроме того, Минюст намерен вести список физлиц-иноагентов.

Сейчас Минюст ведет два реестра иностранных агентов — зарегистрированных некоммерческих организаций и средств массовой информации. Новый реестр создается для реализации закона от 30 декабря 2020 №481 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия национальной безопасности», говорится в пояснительной записке к документу.

30 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за злостное нарушение порядка деятельности иноагентов. Кроме того, на этой неделе президент подписал закон о новых штрафах для иностранных агентов и тех, кто распространяет о них информацию в СМИ и интернете. Штрафы для юрлиц за незаконное ведение деятельности НКО-иноагента будут достигать 5 млн руб.

О других законодательных инициативах об иноагентах — в материале “Ъ” «Чуть помедленнее, НКОни».