В 2020 году ММК реализовал на российском рынке свыше 7,4 млн тонн металлопродукции

Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, ПАО «ММК» реализовало в минувшем году на рынке РФ 7,43 млн тонн металлопродукции, из которых традиционно около 30% (2,39 млн) пришлись на продажи в адрес металлоторговых компаний. Об этом рассказал заместитель директора по продажам ООО «Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов, выступая на общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России».



По его словам, участники рынка металлопродукции в 2020 году были вынуждены работать в условиях необычайно высокой неопределенности и волатильности. Из-за ограничительных мер во втором квартале рынок просел на 19% в сравнении с 2019 годом, но уже в третьем квартале вернулся к прежним значениям, а в конце года пережил новый период роста спроса и цен. Таким образом, в целом по итогам года общее снижение металлопотребления в РФ оказалось меньше ожидаемого и составило 3,2%. Основными факторами роста во втором полугодии выступили отложенный спрос, действие мер господдержки, увеличение расходов в рамках реализации национальных проектов, активизация жилищного строительства и низкий уровень складских запасов.

В 2020 году ПАО «ММК» реализовало на рынок РФ 7,4 млн. тонн металлопродукции. Доля продаж в адрес металлоторговых компаний составила около 30%. Примерно половина этого объема продукции была распределена на склады металлоторговых компаний, расположенных в «домашних» регионах (рынок Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока). Наиболее востребованными продуктами стали горячекатаный прокат и сорт, на долю которых пришлось более 60% объема реализации (34% и 29% соответственно).

Из общего объема продаж ММК в адрес отрасли металлоторговли и сервисных металлоцентров около 40% реализуется через собственную сбытовую сеть – ООО «Торговый дом ММК», которая является уполномоченным представителем комбината во всех регионах России и в Республике Казахстан. В настоящее время ТД ММК насчитывает 32 обособленных подразделения на территории России (что позволяет обеспечивать сбыт продукции во все ведущие промышленные центры), а также пять подразделений в Республике Казахстан.

В 2020 году ТД ММК показал динамику отгрузки, схожую с общими тенденциями на рынке – спад во втором квартале и рост во втором полугодии. В целом увеличение объема продаж по отношению к 2019 году составило 11% (столько же составило увеличение среднего размера заказа), при этом рост отгрузки предприятиям строительной отрасли благодаря мерам господдержки составил 17%, а продажи предприятиям транспортного машиностроения продемонстрировали 18% роста.

Помимо этого, заместитель директора по продажам ООО «Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов рассказал о развитии в компании клиентоориентированности, которая рассматривается ММК как один из ключевых элементов повышения конкурентоспособности. Одним из шагов в этом направлении является разрабатываемый ММК в настоящий момент в рамках стратегии цифровизации корпоративный маркетплейс для продаж продукции Группы и партнеров на рынке РФ. Новый сервис будет обладать рядом преимуществ и возможностей:

Выход на конечного потребителя;

Покупка продукции непосредственно на онлайн-площадке;

Получение информации по заказам в любое время суток;

Возможность реализации малотоннажных заказов и заказов с большим набором разных товарных позиций;

Сервисы по доставке продукции и кредитованию;

Простые и понятные процедуры: от размещения заказа до решения вопросов по качеству продукции.

Маркетплейс позволит увеличить востребованность продукции компаний Группы ММК, повысить эффективность продаж и удовлетворенность клиентов.

XIV Общероссийская конференция «Региональная металлоторговля России» проходит в Сочи 19 и 20 февраля 2021 года. Организатор мероприятия – журнал «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке выставки «Метал-Экспо» и Российского союза поставщиков металлопродукции. Участники конференции – руководители и специалисты металлоторговых и металлургических компаний, сервисных металлоцентров, поставщиков оборудования для металлопереработки и СМЦ, компаний-потребителей металлургической продукции, сотрудники коммерческих служб, отделов снабжения и сбыта, департаментов маркетинга. В рамках деловой программы конференции участники проанализируют опыт ведущих металлоторговых компаний в сложных экономических условиях, а также определят основные факторы ценообразования на рынке в 2021 году.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»