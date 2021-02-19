Благовещенское предприятие СИБУРа посетили представители министерства природопользования и экологии Башкирии и общественных организаций

17 февраля предприятие «ПОЛИЭФ» посетили сотрудники министерства природопользования и экологии Башкирии во главе с заместителем министра Натальей Наумовой, а также представители общественных организаций АНО «Чистая Уфа» и «Зелёная Башкирия».



Делегации показали производственные мощности предприятия и передвижную лабораторию автоматического экологического контроля для мониторинга состояния воздуха. Такой комплекс оснащен современным оборудованием для замеров воздушной среды и проводит постоянный мониторинг на территории предприятия и Благовещенского района.

Кроме того, гостям рассказали о новых проектах компании. Так, в частности, «ПОЛИЭФ» представил экологический проект «Зелёная гранула» по технологии InMelt (производство ПЭТ-гранулы с вовлечением вторичного сырья) и презентовал проект строительства фотоэлектрической солнечной станции, которая позволит получать «зеленую энергию». Оба проекта направлены на развитие экологических инициатив компании и соответствуют мировым трендам в области охраны окружающей среды.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер «ПОЛИЭФ» Павел Романенко отмечает, что предприятие старается «быть максимально открытым для обсуждения» важных вопросов охраны окружающей среды. «Экология – одно из приоритетных направлений в деятельности предприятия и мы уделяем ему особое внимание. СИБУР реализует различные экологические проекты: и промышленные, и образовательно-просветительские, а также развивает экологическую культуру не только среди сотрудников, но и в городах деятельности. Такая комплексная работа будет продолжаться», – добавил господин Романенко.

На встрече также обсудили модернизацию очистных сооружений предприятии, социальные, экологические и волонтерские инициативы по программе «Формула хороших дел» в Благовещенском районе и участие «ПОЛИЭФ» в международном экофоруме в Уфе в марте 2021 года.

Замминистра Наталья Наумова отметила прогресс предприятия как в сфере обеспечения безопасности и экологичности, так и в области социальной ответственности, а также готовность реализовывать новые проекты экологической направленности.

Руководитель проекта «Чистая Уфа» Елена Воробьева заметила, что СИБУР «нацелен на сохранение природы, заботу о людях, ведет активное экопросвещение». «Важно, что у руководства предприятия не было желания что-то скрыть. На все вопросы отвечали подробно. Это очень меняет взгляд на отрасль, на промышленные предприятия в целом», – считает госпожа Воробьева. Она также отметила созданный при поддержке СИБУРа «Кванториум» в Благовещенске. По словам Елены Воробьевой, этот образовательный проект отвечает высоким требованиям современного общества.