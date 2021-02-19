«С таким Загребом шансов на выход в 1/8 финала у “Краснодара” почти нет»

«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы. Единственный российский клуб, который продолжает борьбу в европейских турнирах, уступил хорватской команде на своем поле со счетом 2:3. У «Краснодара» мячами отметились шведы Маркус Берг и Виктор Классон. Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов считает, что теперь шансы выйти в следующую стадию Лиги Европы у «Краснодара» минимальны.

В день матча в Краснодаре было непривычно холодно: -7 для этих краев — редкость, как и обильные снегопады, которые засыпали южный город несколько дней. А вот результат матча российского клуба в Лиге Европы после зимней паузы болельщикам вполне привычен. Сейчас, конечно, появится множество разных материалов, где игру «Краснодара» будут называть достойной, а футбол веселым. Все так, но результат опять неудовлетворительный, и если отбросить кокетство и называть вещи своими именами, то нужно признать, с таким Загребом шансов на выход в 1/8 финала Лиги Европы у «Краснодара» почти нет. Хотя капитан «быков» Александр Мартынович так не считает: «В любом случае мы будем готовиться и оптимистически настраиваться на следующий матч, чтобы постараться исправить ситуацию. Шанс есть всегда, и надо верить, что мы сможем это сделать».

Если искать позитив, то можно отметить, что два мяча в ворота такой команды, как «Динамо» Загреб, это по-настоящему круто. Например, в групповом турнире Лиге Европы Загреб за шесть матчей пропустил всего один гол. К тому же дважды уступая в счете, «Краснодар» умудрялся догонять соперника, и если бы не голкипер южан Евгений Городов, российский клуб вполне мог сыграть вничью или даже выиграть. Представьте, все три мяча в ворота «Краснодара» были забиты после ошибок 35-летного голкипера, который оказался явно не готов к дебюту в Лиге Европы. Футбольный эксперт Владимир Быстров не сомневается во вратарских ошибках, но претензии при этом предъявляет к тренерскому штабу «Краснодара»: «Городов ошибся, но здесь, наверное, не столько его вина, сколько тех людей, кто ставил его на этот матч.

В принципе он переходил как третий вратарь и, может быть, на подстраховке не должен был играть.

У них есть молодой вратарь Адамов. В принципе в таких матчах нужно подготавливать своих футболистов».

Любопытно, но сам Евгений городов после финального свистка был свершено спокоен. Он пообщался с журналистами и даже не подумал извиниться перед болельщиками за свои ошибки: «Пропустили, ничего страшного, двигаемся дальше. У нас впереди ответная игра, будем готовиться».

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Ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы против «Динамо» из Загреба «Краснодар» проведет 25 февраля. И после домашнего поражения 2:3 «быкам» нужно забить на выезде минимум два мяча и при этом не пропускать. А учитывая скорости, мощь атак и достаточно надежную оборону хорватского клуба, задача почти невыполнимая.