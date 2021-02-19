Доля инвесторов среди покупателей новых квартир в Петербурге выросла до 27%

За 2020 год из всех сделок с жильем в новостройках Петербурга 27,6% составили инвестиционные сделки. Ранее общий процент инвесторов в структуре спроса не превышал 15%.

Такие данные приводит Фонд коллективных инвестиций «Рентавед» в своем интернет-журнале. Отмечается, что самыми привлекательными для инвесторов стали квартиры площадью от 24 до 35 кв. метров. В основном сделки заключались непрофессиональными инвесторами с бюджетом в 5-6 млн рублей.

Руководитель «Рентаведа» Руслан Сухий объясняет резкий рост количества инвесторов в том числе привлекательностью рынка недвижимости Петербурга. «Большинство инвесторов предпочитали вкладывать средства в недвижимость у себя в городах, а те, у кого был более значительный бюджет, выбирали Москву. Столичные инвесторы также ранее ничего не рассматривали кроме самой Москвы и Подмосковья. Однако из-за пандемии и закрытия границ они быстро переключились на Петербург» — подчеркнул он.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что эксперты прогнозируют Санкт-Петербургу дефицит новостроек уже в текущем году.