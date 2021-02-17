Петербургу прогнозируют дефицит новостроек

В 2021 году на рынке недвижимости Санкт-Петербурга будет дефицит новостроек, считают эксперты. Причиной называют снизившуюся активность застройщиков.

«РИА Недвижимость» приводит мнение представителей компании «Альфа Фаберже», которая строит на Крестовском острове элитное жилье. Глава компании Виталий Бахарев указывает, что объем построенного жилья в Санкт-Петербурге сократился на 7,2%, а количество выведенных в продажу квартир и апартаментов уменьшилось более чем на 40%. Всего в 2020 году застройщики получили 49 разрешений на строительство —это на 45% ниже «доковидного» периода. «Уже в 2022-м Петербург столкнется с серьезным снижением объемов нового строительства. Это может стать новым катализатором роста цен на квадратные метры в городе» — отметил господин Бахарев.

Отмечается, что основной дефицит предложений на рынке придется именно на 2022 год, поскольку цикл строительства одного жилого дома длится около двух лет.

Ранее “Ъ-СПб” приводил заявление губернатора Ленобласти Александра Дрозденко о том, переход на эскроу-счета снизил активность застройщиков в регионе.