Петербургский комитет по контролю за имуществом ликвидировал павильон на Думской

Сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно с «Центром повышения эффективности использования государственного имущества» накануне приступили к сносу павильона на пересечении улиц Думская и Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Договор аренды с компанией-арендатором земельного участка был расторгнут еще в сентябре прошлого года по причине нарушения арендатором закона об обороте алкоголя, однако павильон продолжил работу. Последующие проверки показали, что постройка продолжает незаконно работать как точка общепита, к тому же организованная с нарушением санитарных норм. Несмотря на штраф в 250 тысяч рублей и предписание демонтировать павильон добровольно, арендатор не выполнил эти условия.

В настоящий момент компания-арендатор привлечена к административной ответственности с вынесением штрафа в 70 тысяч рублей. Кроме того, с него будут в судебном порядке взыскивать затраты на работы по ликвидации павильона.

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