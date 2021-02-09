Петербургские власти выселили клуб-ресторан из исторического здания

После проверки принадлежащего городу здания на улице Зодчего Росси принято решение выселить оттуда ресторан. Сотрудники имущественного комитета Петербурга не нашли правовых оснований работы заведения, но нашли незаконную перепланировку.

ККИ проверял здание бывшего Министерства народного просвещения в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба комитета. В результате проверки выяснилось, что размещенный в подвале и на первом этаже ресторан работает незаконно. Кроме того, было зафиксировано, что в помещении без соответствующих разрешений заложены оконный проем и проход. Арендатору было предписано добровольно освободить помещение, но за более чем два месяца это не было сделано. 9 февраля сотрудники ККИ совместно со специалистами «Центра повышения эффективности использования государственного имущества» приступили к принудительному выселению ресторана.

Отмечается, что договор аренды с компанией-арендатором помещения был расторгнут еще в конце 2019 года. На сегодняшний день долг перед городом по оплате аренды составляет более 10 млн рублей.