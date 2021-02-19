Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказ о том, как сантехника вдохновляет художников и скульпторов.

Итак, продолжим сегодня крайне волнующую тему «Унитазы в искусстве». Согласно исследованиями коллег из издания «Артгид», в этом рейтинге лидируют Каттелан с его золотым унитазом и Дюшан с писсуаром-фонтаном. А кто же следом?

Клас Ольденбург. Мягкий туалет. 1966 год. Сейчас этому американскому шведу 92 года. В 60-е он делал хэппенинги, потом стал поп-артистом, устанавливая на улицах и площадях «антимонументы», как он сам их называет, — гигантские скульптурами, изображающие то волан для бадминтона, то бельевую прищепку, то яблочный огрызок. И был у него период увлечения «мягкими скульптурами», — это обыденные бытовые предметы в натуральную величину из мягких материалов вроде латекса или ваты. Там были мягкий миксер, мягкий умывальник, мягкий телефонный аппарат, мягкие музыкальные инструменты и, конечно, мягкий унитаз.

Наш, отечественный автор, один из основателей соц-арта, давно, правда, живущий в Америке. Александр Косолапов. Русский революционный фарфор. Серия 1989–1990 годов. Сейчас, кстати, выставка Косолапова проходит в пространстве Cube в Москве. «Десакрализация» — ну, это, пожалуй, главный метод соц-артистов. Их искусство преображает вещи повседневного обихода и даже, выражаясь языком Бахтина, вещи, относящиеся к области «материального низа». В серии «Русский революционный фарфор» Косолапов объединил писсуар Дюшана с рисунками Малевича, совместив две «иконы» совриска. Кстати, на «кьюбной» выставке писсуар тоже присутствует, естественно.

А давайте еще о соотечественниках. Итак, 28 ноября 1991 года. Константин Реунов, Авдей Тер-Оганьян, Александр Харченко. Выставка-акция «Не фонтан» в сквоте на Трёхпрудном. На стене галереи-мастерской был установлен действующий писсуар (при этом туалет был закрыт), а гостей угощали пивом. До сих пор неизвестно, воспользовался ли кто-то предметом по его прямому назначению. А вот, что писал тогда в приглашении мой друг и однокурсник Андрей Ковалев: «… наглая попытка выставить действующий писсуар снова возвращает нас к мрачным временам половой дискриминации. Наши доблестные феминистки! В час испытаний скажите веское слово и пресеките эти наглые и беспардонные поползновения в корне».