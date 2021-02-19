На улицах Большого Геленджика в 2021 году установят 742 киоска

В 2021 году количество нестационарных объектов торговли и услуг Большого Геленджика вырастет до 742. Об этом говорили на рабочем совещании под руководством главы Геленджика Алексея Богодистов.

В 2020 году на улицах Большого Геленджика было установлено 683 объекта, в 2019 году – 495. Таким образом, за два года число нестационарных объектов торговли и услуг на курорте вырастет на 49,8%.

«Объясняю, почему их количество увеличилось. Боремся с незаконной торговлей. На тех местах, где оказывали услуги без всяких разрешений и участия в торгах, теперь официально запланированы торговые места. Торги в этом году пройдут на электронной площадке», – прокомментировал Алексей Богодистов.

По его словам, большое значение будет придаваться внешнему виду. Глава города уточнил, что в муниципалитете должны работать «качественные, визуально привлекательные объекты торговли».

Как писал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года В центре набережной Геленджика начался демонтаж кафе, которые были построены во времена СССР. Администрация курорта объясняла это тем, что они загораживают общий вид на море и сужают пешеходную зону.

В начале января 2021 года демонтаж построек продолжился. По данным мэрии, на месте разобранных конструкций к следующему летнему сезону планируют установить современные навесы в едином стиле, дизайн которых разработали специалисты управления архитектуры и градостроительства Геленджика.

В 2020 году в Геленджике было составлено 196 предписаний о демонтаже рекламных вывесок и плакатов. Руководителей торговых точек, желающих расположить на своих объектах наружную рекламу, обязали представить в управление архитектуры эскизы новых вывесок.

Елена Зуева