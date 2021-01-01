В Геленджике на набережной сносят навесы летних кафе

В центре Геленджика продолжается демонтаж построек, которые портят внешний вид набережной. Как сообщает пресс-служба мэрии курорта, в настоящее время на отрезке от ЗАГСа до магазина «Янтарь» сносят навесы летних кафе.

На месте разобранных конструкций к следующему летнему сезону планируют установить современные навесы в едином стиле, дизайн которых разработали специалисты управления архитектуры и градостроительства Геленджика.

«Уже к лету 2021 года набережная курорта значительно преобразиться. С одной стороны откроется шикарный вид на бухту, а с другой стороны появятся современные веранды, которые придадут набережной особый шарм», - говорится в сообщении мэрии.

Как писал "Ъ-Кубань", в центре набережной Геленджика начался демонтаж кафе, которые были построены во времена СССР. Сегодня, 17 ноября, рабочие снесли первое кафе «Ветерок», которому в этом году исполнилось 35 лет.

Наталья Решетняк