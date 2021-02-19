В В Ростове скончался второй рабочий, упавший с автокрана

В БСМП Ростова скончался второй рабочий, упавший с автокрана, стоявшего на мосту на пр-кте Стачки 18 февраля. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на близких погибшего.

Напомним, 18 февраля в Ростове на пр-кте Стачки водитель грузовика допустил столкновение с автовышкой, стоящей на дороге. В люльке автовышки были двое рабочих 26 и 28 лет. В результате происшествия мужчины упали на железнодорожные пути. Один из рабочих скончался на месте. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.

Наталья Шинкарева