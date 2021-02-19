В Ростове рабочий погиб в результате падения с автовышки

Следственный отдел Железнодорожного района Ростова начал проверку в связи с гибелью рабочего в результате падения с автовышки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным ведомства, 18 февраля на пр-кте Стачки водитель грузовика допустил столкновение с автовышкой, стоящей на дороге. В люльке автовышки находились двое рабочих 26 и 28 лет. «В результате столкновения мужчины упали на железнодорожные пути, один из них погиб на месте происшествия, второй госпитализирован в медицинское учреждение»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева