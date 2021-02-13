Вторую кольцевую дорогу вокруг Петербурга построят в течение 15 лет

Вторую кольцевую магистраль Санкт-Петербурга планируется построить в несколько этапов на протяжении следующих 15 лет. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на слова губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

По предварительным планам, кольцевая дорога начнётся от трассы «Скандинавия» и дойдет до трассы «Нарва» через Всеволожск, Колпино, Гатчину и Кипень. Строительство будет вестись в рамках федерального проекта, который предполагается строительство более 1 тысячи километров новых дорог к 2035 году.

Ранее “Ъ-СПб” рассказывал, что администрация Санкт-Петербурга определила подрядчиков по двум конкурсам на ремонт дорог в городе на общую сумму почти 6 млрд рублей.