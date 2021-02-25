Элитное жилье будет дорожать

Цены на люксовую недвижимость в этом году будут расти быстрее, чем до пандемии.

Прошлый год показал, что для инвесторов во всем мире определяющими остаются реакция правительств на внезапные масштабные кризисы и экономические показатели на глобальных и локальных рынках. Стратегии инвестирования меняются: возвращается приоритет доходности, а низкорисковые стратегии вложения в облигации и золото отходят на второй план. Чтобы найти подходящий объект в сегменте люксового жилья, придется учитывать специфику местных рынков — во многих странах продолжается локдаун. Но прогнозы оптимистичные: в большинстве популярных локаций недвижимость в этом году будет дорожать.

В 2021 году средний рост цен в 22 городах, ситуацию в которых изучили эксперты Knight Frank, составит 2%. В прошлом году динамика была нулевой, а по итогам 2019 года цены повысились на 1%. Самый высокий рост ожидается в Шанхае и Кейптауне — на 5%. Цены упадут в Буэнос-Айресе (–8%) и Дубае (–2%). На цены будут влиять активный внутренний спрос и дефицит предложения на некоторых рынках, отмечает директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева. «Нельзя забывать про стабильный интерес ультрахайнетов, в особенности российских, к востребованным европейским локациям — Великобритания, Франция, Испания, Швейцария, Германия, Кипр»,— отмечает она. Дополнительные факторы влияния — колебания курса валют, изменения в налоговой политике и фискальных стимулов, к которым относятся ипотечные каникулы, низкие процентные ставки. «Правительствам нужно пополнять казну, скорее всего, налоговый ландшафт изменится: в Испании и Канаде рассматривают изменения налогов на богатство, в США и Великобритании — налогов на прирост капитала»,— предупреждает Марина Шалаева.

По прогнозу Knight Frank, рынки элитной недвижимости разделятся на три группы. В первую войдут города, где ожидается восстановление цен. В ней Лондон, Сидней, Париж, Берлин, Мадрид и Нью-Йорк. Во второй — города, на элитную недвижимость в которых пандемия повлияла незначительно: Буэнос-Айрес, Шанхай и те, где цены стали расти до глобального локдауна и сейчас эта тенденция продолжается, например Лиссабон. В третьей группе — города, жители которых в 2020 году активно улучшали жилищные условия: рынки Окленда, Ванкувера, Женевы, Лос-Анджелеса и Майами. В 2021 году в этих мегаполисах рост цен на элитную недвижимость сохранится на уровне 3–4%.

Оптимизма пока больше — его подпитывают тенденции прошлого года и статистика. В третьем квартале 2020 года в 45% проанализированных городов объемы продаж элитной недвижимости вернулись на доковидный уровень. Аналогичная доля приходится на мегаполисы, где возобновился приток иностранных покупателей: в эту выборку вошли Нью-Йорк, Лондон, Сингапур, Сидней, Кейптаун, Ванкувер и Окленд. В 36% городов наблюдается отток сделок из центральных локаций в пригород. При этом 24% респондентов среди потенциальных покупателей элитной недвижимости планируют сменить место жительства в течение ближайшего года.