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Самые продаваемые новостройки премиум- и элитного класса в 2020 году

"Деньги". Приложение от , стр. 57
Проект Район Класс Продано, тыс. кв. м Доля рынка, в общем объеме продаж в сегменте (%) Средняя цена в конце года тыс. руб./кв. м
1 Lucky Пресненский Премиум 23,7 11,40% 709,4
2 Prime Park Хорошевский Премиум 22,8 10,90% 463,2
3 Victory Park Residence Дорогомилово Премиум 16,7 8,00% 646,1
4 «Поклонная 9» Дорогомилово Премиум 14,3 6,90% 547,7
5 Capital Towers Пресненский Премиум 14 6,70% 799,7
6 Hide Раменки Премиум 12,6 6,00% 386,2
7 «Садовые кварталы» Хамовники Премиум 11,4 5,50% 776,5
8 Spires Очаково-Матвеевское Премиум 11,4 5,40% 428,9
9 CITY PARK Пресненский Премиум 8,3 4,00% 380
10 Neva Towers Пресненский Элит 7,5 3,60% 589,7

Источник: Metrium.



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