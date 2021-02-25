Самые продаваемые новостройки премиум- и элитного класса в 2020 году

Проект Район Класс Продано, тыс. кв. м Доля рынка, в общем объеме продаж в сегменте (%) Средняя цена в конце года тыс. руб./кв. м 1 Lucky Пресненский Премиум 23,7 11,40% 709,4 2 Prime Park Хорошевский Премиум 22,8 10,90% 463,2 3 Victory Park Residence Дорогомилово Премиум 16,7 8,00% 646,1 4 «Поклонная 9» Дорогомилово Премиум 14,3 6,90% 547,7 5 Capital Towers Пресненский Премиум 14 6,70% 799,7 6 Hide Раменки Премиум 12,6 6,00% 386,2 7 «Садовые кварталы» Хамовники Премиум 11,4 5,50% 776,5 8 Spires Очаково-Матвеевское Премиум 11,4 5,40% 428,9 9 CITY PARK Пресненский Премиум 8,3 4,00% 380 10 Neva Towers Пресненский Элит 7,5 3,60% 589,7