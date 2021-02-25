Самые продаваемые новостройки премиум- и элитного класса в 2020 году

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|Проект
|Район
|Класс
|Продано, тыс. кв. м
|Доля рынка, в общем объеме продаж в сегменте (%)
|Средняя цена в конце года тыс. руб./кв. м
|1
|Lucky
|Пресненский
|Премиум
|23,7
|11,40%
|709,4
|2
|Prime Park
|Хорошевский
|Премиум
|22,8
|10,90%
|463,2
|3
|Victory Park Residence
|Дорогомилово
|Премиум
|16,7
|8,00%
|646,1
|4
|«Поклонная 9»
|Дорогомилово
|Премиум
|14,3
|6,90%
|547,7
|5
|Capital Towers
|Пресненский
|Премиум
|14
|6,70%
|799,7
|6
|Hide
|Раменки
|Премиум
|12,6
|6,00%
|386,2
|7
|«Садовые кварталы»
|Хамовники
|Премиум
|11,4
|5,50%
|776,5
|8
|Spires
|Очаково-Матвеевское
|Премиум
|11,4
|5,40%
|428,9
|9
|CITY PARK
|Пресненский
|Премиум
|8,3
|4,00%
|380
|10
|Neva Towers
|Пресненский
|Элит
|7,5
|3,60%
|589,7