Ведущие категории запчастей по росту спроса в Москве в 2020 году

|
|Тип
|Рост спроса (%)
|Средняя цена (руб.)
|Изменение цены (%)
|Запчасти для ТО
|55
|1 600
|14,3
|Аккумуляторы
|52,5
|4 150
|-1,2
|Тормозная система
|49,6
|2 000
|0
|Двигатель/ремни, цепи, элементы ГРМ
|47,5
|2 000
|10,5
|Кузов/кабина
|47,4
|2 000
|0
|Двигатель/прокладки и ремкомплекты
|46
|1 500
|50
|Кузов/защита
|43
|1 500
|0
|Двигатель/катушка зажигания, свечи, электрика
|42,9
|1 900
|26,7
|Кузов/замки
|41,9
|1 500
|0
|Система охлаждения
|41,6
|2 500
|-3,8
|Стекла
|41,3
|2 100
|-4,5
|Двигатель/генераторы, стартеры
|40,6
|3 500
|2,9
|Кузов/пороги
|40,2
|2 700
|-10
|Топливная и выхлопная системы
|40
|3 000
|0
|Двигатель/поршни, шатуны, кольца
|37,2
|1 500
|23
|Подвеска
|37,1
|2 500
|0
|Рулевое управление
|36,7
|4 000
|-9,1