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Ведущие категории запчастей по росту спроса в Москве в 2020 году

"Деньги". Приложение от , стр. 54
Тип Рост спроса (%) Средняя цена (руб.) Изменение цены (%)
Запчасти для ТО 55 1 600 14,3
Аккумуляторы 52,5 4 150 -1,2
Тормозная система 49,6 2 000 0
Двигатель/ремни, цепи, элементы ГРМ 47,5 2 000 10,5
Кузов/кабина 47,4 2 000 0
Двигатель/прокладки и ремкомплекты 46 1 500 50
Кузов/защита 43 1 500 0
Двигатель/катушка зажигания, свечи, электрика 42,9 1 900 26,7
Кузов/замки 41,9 1 500 0
Система охлаждения 41,6 2 500 -3,8
Стекла 41,3 2 100 -4,5
Двигатель/генераторы, стартеры 40,6 3 500 2,9
Кузов/пороги 40,2 2 700 -10
Топливная и выхлопная системы 40 3 000 0
Двигатель/поршни, шатуны, кольца 37,2 1 500 23
Подвеска 37,1 2 500 0
Рулевое управление 36,7 4 000 -9,1

Источник: Avito.ru.

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