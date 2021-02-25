Мировой объем рынка вакцин от COVID-19 (продажи, $ млн)

Компания/тип вакцины 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I кв. II кв. III кв. IV кв. за год Oxford/AstraZeneca (включая СП с Serum Institute of India) 10 604 920 1708 2023 5255 2638 1398 745 634 Moderna (включая СП со швейцарской Lonza) 480 1635 2844 3555 4053 12087 5922 1898 1242 1049 Johnson & Johnson 0 156 1195 1766 2078 5195 2676 2067 1543 1411 Sanofi/GSK 0 0 0 0 205 205 948 632 399 348 Прочие вакцины на базе матричной РНК (Pfizer и т. д.) 938 4365 7275 8669 9488 29797 6326 3430 2365 2027 Прочие вакцины антивирусных производителей 20 800 2000 2703 3194 8697 5550 4173 2999 2410 Традиционные вакцины на базе вирусоподобных, инактивированных частиц 54 982 2411 3685 4109 11187 4350 3061 1946 1681 Итого: 1502 8543 16644 22086 25150 72423 28415 16659 11239 9560