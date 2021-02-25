Мировой объем рынка вакцин от COVID-19 (продажи, $ млн)

|
|Компания/тип вакцины
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|
|I кв.
|II кв.
|III кв.
|IV кв.
|за год
|
|Oxford/AstraZeneca (включая СП с Serum Institute of India)
|10
|604
|920
|1708
|2023
|5255
|2638
|1398
|745
|634
|Moderna (включая СП со швейцарской Lonza)
|480
|1635
|2844
|3555
|4053
|12087
|5922
|1898
|1242
|1049
|Johnson & Johnson
|0
|156
|1195
|1766
|2078
|5195
|2676
|2067
|1543
|1411
|Sanofi/GSK
|0
|0
|0
|0
|205
|205
|948
|632
|399
|348
|Прочие вакцины на базе матричной РНК (Pfizer и т. д.)
|938
|4365
|7275
|8669
|9488
|29797
|6326
|3430
|2365
|2027
|Прочие вакцины антивирусных производителей
|20
|800
|2000
|2703
|3194
|8697
|5550
|4173
|2999
|2410
|Традиционные вакцины на базе вирусоподобных, инактивированных частиц
|54
|982
|2411
|3685
|4109
|11187
|4350
|3061
|1946
|1681
|Итого:
|1502
|8543
|16644
|22086
|25150
|72423
|28415
|16659
|11239
|9560
Источники: данные компаний, оценки швейцарского банка Credit Suisse.
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