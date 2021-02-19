Сбербанк передал краевой больнице бесконтактные дозаторы антисептика

Сбербанк приобрел средства для профилактики распространения коронавирусной инфекции в больницах города Перми. Современные бесконтактные дозаторы для антисептика «Ингасепт плюс» были переданы ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» в рамках реализации благотворительной программы банка.

Новые бесконтактные дозаторы будут размещены в отделениях, перепрофилированных для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Они позволят медицинскому персоналу обеспечить обработку рук и соблюдение норм гигиены прямо на входе и предупредить распространение инфекции.

Анатолий Касатов, главный врач ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница»:

«Обработка рук остается базовым условием защиты от инфекций, особенно в медицинском учреждении. Бесконтактные дозаторы позволяют обеспечить абсолютную безопасность и стопроцентную гарантию качественной гигиены рук. Мы, врачи, как никто другой понимаем важность использования всех возможных способов защиты от коронавируса и очень ценим подобную заботу о нас и наших пациентах».

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбербанк трансформируется в технологическую компанию и с готовностью помогает внедрять современные решения и оборудование в жизнь. В частности, в работу врачей в период пандемии. Я уверен, что переданные медицинскому учреждению средства станут надежными помощниками для врачей и поспособствуют сохранению самого важного – жизни и здоровья людей».