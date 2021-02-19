S7 Airlines с февраля начнет выполнять грузоперевозки в Норильск и Якутию

S7 Airlines сообщила о получении в свой воздушный флот первого грузового самолета — Boeing 737-800BCF по договору аренды с лизинговой компанией GECAS. В рамках договора планируется поставка еще одного такого самолета авиакомпании. В компании отметили, что самолеты, в первую очередь, будут выполнять рейсы из Москвы и Новосибирска по северным и дальневосточным направлениям.

Первые рейсы Boeing 737-800BCF запланированы на конец февраля из Москвы в Норильск и Якутск, говорится в сообщении.

«С поставкой первого Boeing 737-800BCF начинается новый этап в развитии сегмента грузовых перевозок S7 Airlines. Авиакомпания видит серьезные перспективы в этом направлении работы на фоне стремительного развития e-commerce»,— сказал генеральный директор S7 Cargo Илья Ярославцев.

S7 Cargo будет осуществлять коммерческое управление грузовыми перевозками. Ранее компания занималась таможенным оформлением и перевозкой коммерческих грузов, почты в багажных отсеках пассажирских воздушных судов S7 Airlines.

О планах восстановления авиационной отрасли — в интервью “Ъ-Сибирь” гендиректора аэропорта Толмачево Евгения Янкилевича «Нынешняя ситуация — скорее уже не дно».

Оксана Павлова