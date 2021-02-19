Экс-глава крупного воронежского производства щебня Сергей Пойманов вышел на свободу

Воронежский бизнесмен Сергей Пойманов, некогда контролировавший крупнейшее в Европе производство гранитного щебня АО «Павловскгранит», вышел на свободу после двух с половиной лет отбывания наказания за злоупотребление полномочиями. Об этом “Ъ” рассказал его адвокат Дмитрий Фомичев. Его доверитель покинул ИК-6 УФСИН по Брянской области несколько дней назад.

Как уже писал “Ъ”, по мнению защиты Сергея Пойманова, он должен был закончить отбывание наказания гораздо раньше. Напомним, в августе 2019 года Мещанский суд Москвы завершил рассмотрение его второго уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). В тот момент Пойманов уже отбывал трехлетний срок по приговору Левобережного райсуда Воронежа за совершение преступления по этой же статье. В основу первого уголовного дела лег факт отчуждения по заниженной цене активов бетонного завода ООО «Павловскгранит-бетон», в основу второго — ряд операций по выводу активов из «Павловскгранит-Инвеста», который на тот момент испытывал финансовые трудности и не обслуживал кредит Сбербанка на 5,1 млрд руб. По совокупности приговоров предпринимателю было назначено наказание — четыре года и шесть месяцев колонии общего режима.

По версии защиты, на момент вступления в силу решения столичного суда летом 2020 года Сергею Пойманову оставалось пробыть в заключении всего несколько дней: к 25 августа с учетом времени под стражей он отбыл 1638,5 дня из назначенных ему 1642,5. Служба исполнения наказания, впрочем, не согласилась с расчетами адвоката. Он обжаловал отказ отпускать своего доверителя на свободу: рассмотрение жалобы начнется в Головинском райсуде Москвы 9 марта.

Сергей Толмачев, Воронеж