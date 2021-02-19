Артём Тарасов – Михаил Кокляев: ставки и прогноз на бой 20 февраля

В субботу, 20 февраля, в подмосковном Красногорске состоится боксерский поединок между блогером и бойцом ММА Артёмом Тарасовым и штангистом и стронгменом Михаилом Кокляевым. Аналитики Фонбет рассказали на что ставить в этом поединке.

В какой форме Тарасов

В послужном списке 30-летнего Тарасова в ММА 6 побед (5 досрочно), 1 поражение.

Артём становился чемпионом Санкт-Петербурга по боевому самбо, победителем всероссийского турнира по рукопашному бою.

В профессиональном ММА Тарасов дебютировал в 2012 году, проиграв в первом бою нокаутом в третьем раунде. Следующий поединок провел через шесть лет. Сейчас на его счету серия из шести побед. В прошлом поединке Тарасов встречался со скандально известным бойцом, вышедшим из тюрьмы Вячеславом Дациком. Из-за запрещенного приема Дацик был дисквалифицирован в третьем раунде, и победа была присуждена Тарасову.

Артём является известным видеоблогером. На своем канале в YouTube он рассказывает о боевых искусствах и своей жизни.

В профессиональном боксе Тарасов выступит впервые.

В какой форме Кокляев

42-летний Кокляев проведет второй поединок в профессиональном боксе. В ноябре 2019 года он проиграл Александру Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.

Михаил начинал спортивную карьеру в тяжелой атлетике. Становился четырехкратным обладателем Кубка России, двукратным чемпионом России в весовой категории свыше 105 кг, выступал на двух молодежных чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы.

С 2005 года начал заниматься силовым экстримом (strongman), становился вице-чемпионом Arnold Classic Strongman 2009, принял участие более чем в 40 российских и международных турнирах, где одержал более 20 побед.

Является ведущим и рефери соревнований по силовому экстриму, бодибилдингу и пауэрлифтингу. До боя с Емельяненко единоборствами не занимался.

Прогноз экспертов на бой Артём Тарасов – Михаил Кокляев 20 февраля

Тотал раундов меньше 2,5 – 2.30

Небольшим фаворитом этого боя является Тарасов, но у Кокляева также есть немало шансов на победу.

Бывший штангист значительно превосходит соперника в росте и весе, а также в силе удара. Однако на стороне Тарасова, который выступает в легкой весовой категории, преимущество в скорости и подвижности. Он будет значительно быстрее соперника как в перемещениях по рингу, так и в ударах.

Кроме того, у Артёма значительно больше опыта занятий единоборствами. Кокляев только за три месяца до боя с Емельяненко начал заниматься боксом.

Михаил также уступает сопернику в физической выносливости. Уже в середине первого раунда боя с Емельяненко он выглядел предельно измотанным и не дотянул до конца стартового отрезка. По неофициальной информации, у Кокляева больные колени, и ему трудно долго и быстро передвигаться по рингу.

Тарасов наверняка воспользуется этим моментом и постарается измотать противника, заставить его больше двигаться. Но если Кокляев попадет, то может и нокаутировать Тарасова, учитывая разницу в габаритах.

Таким образом, бой может завершиться в первых двух раундах – или Кокляев сильно устанет и откажется от продолжения боя после града ударов, или сумеет потрясти ударами более легкого противника.

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