Роскачество предупредило о мошенничестве с продажей тестов на антитела к COVID-19

Роскачество предупредило о новом типе мошенников, якобы продающих тесты на антитела к COVID-19, а также другие медицинские товары и электронику с помощью фишинговых онлайн-магазинов.

«Страницы фейковых онлайн-магазинов предлагают приобрести тесты на антитела и выглядят как настоящие: с корзинами, ассортиментом и формой оплаты, с выставлением счета и прочим. Однако в итоге при оплате товара деньги попросту уходят на карту злоумышленника, и никакого товара жертва, конечно, не получает. Концов будет не найти — на сайте указываются адреса и реквизиты уже не существующих (или не существовавших никогда) фирм»,— говорится в сообщении на сайте Роскачества.

Специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества рекомендуют проверять среднюю цену (слишком низкие цены зачастую бывают на фишинговых сайтах), обращать внимание на доменное имя (есть ли HTTPS и SSL), не переходить по ссылкам из писем, быть внимательным к положительным отзывам, «написанным подряд и как будто под копирку», не покупать в интернет-магазинах, которые просят оплачивать переводом по реквизитам частного лица или на электронный кошелек, а также использовать антивирус.

Ранее Роскачество сообщало, что мошенники стали использовать тему «ковидных паспортов» о пройденной вакцинации от коронавируса. Они убеждают людей, что такие документы будут скоро обязательными, и без них граждане будут ограничены в правах.

О том, для чего нужно документальное подтверждение прививки от COVID-19, — в материале “Ъ FM”.