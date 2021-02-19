Техасский сенатор Круз подвергся критике за отъезд на курорт во время стихийного бедствия

Сенатор от штата Техас, влиятельный республиканец Тед Круз подвергся в США острой критике со стороны СМИ, общественности и интернет-пользователей, когда выяснилось, что он уехал на мексиканский морской курорт Канкун в то время, как на его штат обрушились рекордные заморозки и снегопады, а многие избиратели оказались запертыми в своих домах без света и тепла. О поездке сенатора стало известно случайно, когда вчера его сфотографировали в аэропорту с чемоданом во время посадки на рейс в Канкун.

Американские СМИ тут же припомнили, что сам господин Круз обвинял в лицемерии других политиков, которые уезжали в отпуск во время сложной ситуации у себя дома. Не далее как в декабре он назвал «лицемерием» отъезд на мексиканский курорт мэра столицы Техаса, города Остин, Стива Адлера, призывавшего горожан по возможности «оставаться дома и не расслабляться» из-за пандемии COVID-19.

Интернет-пользователи отреагировали на поездку Теда Круза множеством едких мемов, разошедшихся по соцсетям: «Тед Круз идет с чемоданом во время высадки американских войск в Нормандии», «Тед Круз попивает шампанское на пляже, пока техасцы замерзают до смерти» и т. д. Некоторые СМИ уже начали задаваться вопросом, когда будут следующие выборы, в которых участвует техасский сенатор, чтобы оценить его шансы с учетом нынешнего скандала.

Спустя менее чем сутки стало известно, что Тед Круз принял решение вернуться в Техас, увидев реакцию американцев на свой отъезд. При этом, по данным СМИ, сенатор попросил полицейское управление Хьюстона предоставить ему охрану после приземления в аэропорту.

Евгений Хвостик