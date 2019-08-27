Имущество «Мостовского дробильно-сортировочного завода» выставлено за 220 млн рублей

На открытый аукцион выставлено недвижимое имущество и автотранспорт НАО «Мостовской дробильно-сортировочный завод» общей стоимостью более 220 млн руб., сообщается на сайте ЕФРСБ. Организатор торгов ООО «Компромисс» разбил его на несколько лотов, самый крупный из которых включает в себя право аренды земельных участков и недвижимость в пгт Мостовской, а также специализированное оборудование. В другие лоты включена автомобильная техника. Дата торгов — 7 октября.

НАО «Мостовской ДСЗ» признан банкротом в августе 2017 года по заявлению МИФНС России № 15 по Краснодарскому краю. Общество задолжало налоговикам 6,7 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистые активы предприятия на декабрь 2018 года составили отрицательное значение - -202 млн руб.

Андрей Ульченко