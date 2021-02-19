ПИРС переводит в «цифру» отношения проектировщиков и строителей Разработчик облачной информационной платформы Александр Репин рассказал о ее возможностях и планах по развитию

Цифровые технологии позволяют сократить сроки строительства, снизить затраты на проектирование, строительно-монтажные работы, а соответственно повышают эффективность проектно-строительной деятельности. Однако до недавнего времени цифрового пространства, которое объединяло бы все этапы процесса, на российском рынке создано не было. Именно специалисты в сфере проектирования разработали информационную платформу ПИРС, которая помогает решать множество задач, стоящих при строительстве объектов, включая поиск подрядчиков и поставщиков. О том, что она из себя представляет, какие проекты уже удалось реализовать на платформе и какие новшества появились за последний год, “Ъ-Удмуртия” рассказал собственник ООО «Технологии» Александр Репин.

— Вами разработана цифровая платформа ПИРС. Расскажите, что представляет из себя этот продукт?

— ПИРС — это облачная информационная платформа, специально разработанная для эффективного продвижения проектов в строительной сфере. Особенность процесса проектирования в строительной индустрии заключается в большом количестве участников, схема взаимодействия между которыми достаточно сложная и осуществляется в ручном режиме, что порождает низкую эффективность работы в таких условиях.

Основная цель создания платформы ПИРС заключается в том, чтобы максимально сократить временные и материальные затраты участников проектных отношений, к которым относятся заказчики, проектировщики и поставщики. Мы хотели добиться того, чтобы все важные и необходимые вопросы, начиная с момента размещения заказа до этапа реализации проекта могли быть разрешены в рамках одной замкнутой системы — платформы ПИРС. Это оформление договоров, расчеты, весь документооборот, а также переговорные, договорные процессы и иные коммуникации участников данных отношений.

— Как пришла идея создания платформы?

— Наша компания с 2008 года осуществляет свою деятельность в сфере проектирования объектов строительства. Мы задумались над вопросами повышения нашей эффективности, и поставили перед собой задачу по равномерному распределению работы над объектами и преследовалась цель поставить проектировщиков в предпринимательскую позицию, в которой каждый мог бы взять на себя тот объем работы, который он может исполнить, и получить то вознаграждение, на которое он рассчитывает.

В 2019 году мы подали заявку на участие в первом бизнес-акселераторе. С нашим проектом ПИРС по инициативе Фонда содействия инноваций мы участвовали в конкурсе на получение гранта в 20 млн руб. и стали победителями. С помощью этих средств мы стали развивать и внедрять в своей деятельности платформу ПИРС.

Фото: ООО "Технологии"

— Какие преимущества предоставляет данный сервис?

— Для проектных организаций — это возможность оперативного подбора персонала в соответствии с требованиями, заявленными заказчиками, что позволяет исключить необходимость содержать большой штат сотрудников, облегчает управление, контроль процессов и подбор материалов.

Проектировщик в этом случае принимает на себя те обязательства по выполнению работ, которые он в состоянии выполнить, и расширять спектр своих предложений при наличии возможности качественного и своевременного выполнения проектных работ.

Заказчик в этой системе получает право выбора проектировщиков в зависимости от предложенных им условий по стоимости и срокам выполнения работ, при этом для выполнения работ, входящих в разные разделы технических заданий, могут быть привлечены различные исполнители, что также позволяет оптимизировать весь проектный процесс в отношении того или иного строительного объекта.

Фото: ООО "Технологии"

— Какие проекты удалось реализовать за время существования платформы?

— С момента открытия платформы 40 проектов прошли полный цикл от стадии размещения заказчиком до этапа разработки проектной документации. Из указанного объема 23 проекта были наши (Технологии), на которые привлекалось 40 исполнителей с ПИРСа. Одними из самых значимых проектов стоит выделить Сарапульский мясокомбинат, производственные здания на производственной площадке «Технополис “Химград”» в Казани. Есть много других примеров, и это были совершенно разные объекты: промышленные, жилые, линейные и т.д., в том числе по заказу госкорпораций Ростех, Роскосмос и Росатом.

В настоящее время платформа объединяет порядка 2800 участников и 111 проектов для разработки. Это, в основном проектировщики, проектные институты, заказчики и поставщики материалов и оборудования. На наш взгляд, проектов должно быть раз в пять больше, чтобы платформа в полной мере доказала свою эффективность.

— В конце 2020 года у платформы произошло большое обновление. Какие новации введены?

— Осенью 2020 года была внедрена платформа в версии 3.0. Это принципиально новое решение, которое вывело наши идеи и разработки на новый уровень. Дело в том, что предыдущие версии платформы 1.0 и 2.0 представляли собой биржи проектных работ.

В версии 3.0 нам удалось решить сразу ряд задач. Прежде всего, решены задачи по направлению уведомлений проектировщикам, в случае размещения заказа по их виду деятельности. Разработан алгоритм онлайн выбора проектировщика и по сортировке заявок. Организована коммуникация между исполнителем и заказчиком с помощью индивидуальных и групповых чатов. Кроме того, успешно решен вопрос по хранению в структурированном виде в облачном хранилище исходных данных и разработанной документации. Значимым элементом новой версии является включение в состав участников платформы поставщиков оборудования и материалов, возможность их выбора заказчиками в онлайн-режиме и формирования запросов о стоимости оборудования и материалов. Кроме того, созданы и успешно функционируют техническая и консультационная группы сопровождения сервиса, а также организована фиксация всех изменений в проектах.

Важнейшей новеллой новой версии ПИРС также является реализация идеи применения диаграммы Ганта, позволяющей визуализировать и управлять проектами, структурировать их выполнение, наблюдать общую картину задач и отображать критический путь.

Фото: ООО "Технологии"

— Ограничены ли пользователи платформы своим регионом?

— География распространения этого проекта фактически не имеет границ, поскольку участники платформы могут располагаться в разных регионах, равно как и место нахождения объекта строительства не имеет значения. Так, например, заказчиком проекта «Завод по убою и переработке птицы» выступало частное лицо из Белгородской области, при этом исполнителями этого заказа являлись проектировщики из Москвы, Калужской области, Узбекистана, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Объект строительства расположен в Алтайском крае. Другой пример: заказчиком проекта «Выполнение разделов надземного перехода, протяженностью 60 м в г. Каменск-Уральский» выступало ООО ПСК «Инжиниринг», расположенное в Казани, при этом исполнителями проекта являлись проектировщики из Казани, Московской области и Ставропольского края. И таких примеров несколько. Это наглядно свидетельствует о достаточно широком использовании ПИРСа по всей России.

— Как происходит взаимодействие между участниками?

— Взаимодействие на платформе происходит строго в рамках системы, посредством первоначального размещения заказчиком заявки, с последующим заключением договора, его контролем и реализацией проектировщиком. Важной особенностью является то, что обмен данными и файлами происходит не через электронную почту, а внутри самой платформы. Важно что остается цифровой след всех движений по проекту, на основании чего есть возможность анализировать и работать над улучшением процессов.

— Как происходит сортировка заявок и выбор проектировщика?

— Возможность зарегистрироваться в системе и разместить там свою заявку имеет любой желающий. После размещения проекта и необходимых для разработки разделов всем проектировщикам, специализирующимся на этих разделах, приходит уведомление. Далее проектировщики могут предложить в заявке свои условия, после чего заказчики, исходя из предложенных им условий по объему, срокам и стоимости работ, осуществляют выбор проектировщика. В результате достигается соглашение, максимально соответствующее интересам обеих сторон.

Важным элементом платформы является специально разработанная система присвоения рейтинга проектировщикам, которые в процессе своей деятельности имеют возможность и стимулы повышать свой рейтинг и привлекать таким образом новых заказчиков.

Фото: ООО "Технологии"

— В чем уникальность данного продукта и имеются ли аналоги подобной системы в России или в Европе?

— Об эксклюзивности платформы ПИРС свидетельствует то обстоятельство, что на сегодняшний день все существующие сайты для проектировщиков по сути являются биржами. Это универсальные системы, которые трудно подстроить под конкретные задачи. Они не выстраивают организационную структуру взаимодействия, а мы же предлагаем именно эффективную организацию. В настоящий момент, насколько мы понимаем, этот проект не имеет своих аналогов в России, равно как и неизвестно о наличии подобных систем в странах Европы.

— Как вы планируете развивать платформу?

— Ближайшей целью является внедрение сервиса «Безопасная сделка», который начнет работать уже весной этого года. Данный сервис обеспечит возможность блокировки средств на промежуточном счете до момента исполнения сторонами своих обязательств по сделке, что позволит исключить мошеннические действия в указанных правоотношениях.

Далее, во втором квартале 2021 года планируется переход к монетизации услуг. Осенью текущего года мы планируем внедрение новой версии платформы 4.0. с обновленным более удобным интерфейсом. Также в разработке находится система автоматического оформления договоров, исходя из введенных данных. Участникам необходимо лишь иметь электронные цифровые подписи. Это позволит существенно сократить срок решения бюрократических вопросов.

Фото: ООО "Технологии"

Также в планах компании стоит внедрение в данную платформу BIM-модуля. Он позволит учитывать множество факторов и информацию об объекте, отдельных его элементах, географии, дизайне и других данных. Все эти данные наряду с технико-экономическими показателями и другими характеристиками объекта формируют такую информационную модель, в которой изменение одного параметра приводит к автоматическому перерасчету всех остальных.

Применение искусственного интеллекта в нынешней версии платформы не осуществляется, но мы планируем внедрить его путем создания нейронной сети, с помощью которой будет обрабатываться большое количество информации и формироваться усредненные показатели о сроках, стоимости, трудоемкости работ по тому или иному объекту. Все эти данные будут аккумулироваться в единой базе и использоваться для проектирования следующих объектов. Реализация данного проекта планируется до конца 2021 года, но при условии, что будет накоплено достаточно статистических данных, при отсутствии которых внедрение нейронной сети является бессмысленным занятием.

Таким образом, постепенно оцифровывая каждый этап, мы планируем к 2025 году автоматизировать процесс проектирования до 80%.

Евгения Головкова