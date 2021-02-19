«Порт Мечел-Темрюк» оштрафовали на 1 млн рублей за нарушения в обращении с отходами

ООО «Порт Мечел-Темрюк» получил почти 1 млн руб. штрафов за нарушение природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Проверка на предприятии была проведена внепланово. Были выявлены нарушения водного законодательства и законодательства об экспертизе, а также нарушения в сфере обращения с отходами. По итогам проверки юрлицо и ответственные должностные лица были оштрафованы на 985 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Порт Мечел-Темрюк» зарегистрировано в 2008 году, основной вид деятельности - транспортная обработка контейнеров. Размер уставного капитала составляет 970,5 млн руб., владельцем является московское ООО «Мечел-Транс», также управляющее портами в Приморском и Хабаровском краях, Удмуртии и Киеве. Дочернее предприятие горнодобывающей и металлургической компании «Мечел». В 2019 году выручка компании составила 940,2 млн руб., чистая прибыль – 619,2 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее Росприроднадзор оштрафовал Новороссийский морской торговый порт на 44,5 млн руб. за загрязнение Черного моря.

Виктория Колганова