Бывшим воронежским дорожникам не удалось выйти из-под ареста в Магадане

Магаданский областной суд оставил в силе постановления местного горсуда о заключении под стражу бывших воронежских дорожников, а ныне топ-менеджеров филиала «Росавтодора» Юрия Камзолова и Михаила Найчука, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал адвокат господина Найчука Николай Скребцов.

Таким образом апелляционные жалобы защитников оставлены без удовлетворения. Под стражей господа Камзолов и Найчук пробудут до начала апреля. Напомним, управление ФСБ по Магаданской области 5 февраля возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении директора филиала ФКУ ДСД «Дальний Восток» Юрия Камзолова и его заместителя Михаила Найчука. По версии следствия, топ-менеджеры «Росавтодора» приняли результат некачественного ремонта дорожного объекта, нанеся госкомпании ущерб в 41 млн руб. Их защита настаивает на том, что следствие многократно завысило вменяемый ущерб, а подрядчик в итоге не получил деньги за некачественную работу.

Сергей Толмачев