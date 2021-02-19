Сильные морозы продлятся в Нижнем Новгороде до 25 февраля

Аномальные морозы сохранятся в Нижнем Новгороде и области до 25 февраля, предупреждает региональное управление МЧС. Температура воздуха опустится ниже климатической нормы, которая составляет -5°С...-12°С.

По прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 19 февраля, днем ожидается до -17°С, к ночи похолодает до -27°С. Самым холодным днем станет 23 февраля — днем прогнозируют до -24°С, ночью — до -29°С. К четвергу, 25 февраля, ожидается потепление до -13°С.

Как ранее сообщалось, аномальные морозы установились в Нижнем Новгороде после обильного снегопада 14 февраля — температура воздуха по ночам опускается до -30°С.

Анастасия Еремина