Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме под Ярославлем

В Ярославской области следственные органы проводят проверку в связи с гибелью двух человек при пожаре в частном доме, сообщили в пресс-службе регионального следственного управлении СК России.

По данным пресс-службы, пожар произошел ночью во вторник 16 февраля в деревне Нефедьево Даниловского района. В результате пожара в частном бревенчатом доме погибли пожилой мужчина и его сожительница. В настоящее время, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

В пресс-службе уточнили, что следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена пожарно-техническая и медицинская судебные экспертизы.

«Причины возгорания выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение»,— пояснили в пресс-службе.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в пожаре в частном доме в деревне Плаксино Некрасовского района Ярославской области, произошедшем 9 февраля, погибла супружеская пара.

Дарья Сабаева