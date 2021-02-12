Супружеская пара погибла при пожаре в деревне под Ярославлем

В Ярославской области следователи проводят проверку в связи с гибелью двух человек при пожаре в частном доме, сообщили в пресс-службе регионального следственного управлении СК России.

По данным пресс-службы, пожар произошел 9 февраля в деревне Плаксино Некрасовского района Ярославской области. В результате пожара погибли 70-летний мужчина и его 66-летняя супруга, В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

В пресс-службе следственного управления уточнили, что следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена пожаро-техническая и медицинские судебные экспертизы.

«Причины возгорания выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение»,— пояснили в управлении.

Дарья Сабаева